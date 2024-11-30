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Новости Тамбова

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Врач рассказала, как домашние питомцы улучшают здоровье своих хозяев

Врач рассказала, как домашние питомцы улучшают здоровье своих хозяев

Во Всемирный день домашних животных невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, могут ли животные способствовать более активному развитию детей и участвовать в лечении заболеваний.

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