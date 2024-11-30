Врач рассказала, как домашние питомцы улучшают здоровье своих хозяев

Во Всемирный день домашних животных невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, могут ли животные способствовать более активному развитию детей и участвовать в лечении заболеваний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии