Настало время представить финалистов в каждой из 9 номинаций. Детские клиники XXI ВЕК АБИА ВСЕ МЫ ДЕТИ МОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР НЕМЕЦКАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА ОСНОВА ДЕТИ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НА ФУРШТАТСКОЙ ЧУДОДЕТИ EUROMED KIDS LAHTA JUNIOR Инструментальная диагностика АДАМАНТ МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА АМИ ЛДЦ МИБС МЕДСИ РЭМСИ СМ-КЛИНИКА ЦМРТ EMS ICLINIC TESLA Многопрофильные клиники XXI ВЕК ДИНАСТИЯ МОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР НЕМЕЦКАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА СЕСТРОРЕЦКАЯ СМ-КЛИНИКА EMS MEDSWISS OK.