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Расписание третьего этапа Кубка IBU в Брезно-Осрблье

С 5 по 8 января в словацком Брезно-Осрблье пройдет третий этап Кубка IBU по биатлону. Кубок IBU по биатлону-2022/23 3-й этап Брезно-Осрблье, Словакия Расписание гонок 5 января, четверг Суперспринт, женщины Квалификация – 12:00, финал – 13:50 Суперспринт, мужчины Квалификация – 15:40, финал – 17:20 7 января, суббота Спринт, женщины 12:30 Спринт, мужчины 16:00 8 января, воскресенье Смешанная эстафета 12:30 Одиночная смешанная эстафета 15:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

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