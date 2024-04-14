Как преодолеть последствия стрессовой ситуации и не оказаться в ловушке психологической травмы?

Разбираемся вместе с архангельским психологом Ольгой Яреньгиной, директором АНО поддержки инициатив в области семьи, материнства, отцовства и детства «Новый взгляд»Иллюзия контроля— Посттравматическое стрессовое расстройство — диагноз, который внесён в международный классификатор болезней, — говорит Ольга Яреньгина, — но развиться расстройство может не только у тех, кто непосредственно находился в эпицентре трагедии, а и «дистанционно» — через сильные эмоциональные переживания, чтение тревожных новостных лент, просмотр видеороликов и получение различной информации с места событий.