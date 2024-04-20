20+ человек поделились кулинарными хаками, с которыми они и Джейми Оливеру фору дадут

Кто-то считает, что готовить легко: чего там, рецепт прочитал и делай все по нему. Но будь все так просто, все были бы шеф-поварами, согласитесь? В кулинарии полно хитростей и тонкостей, к пониманию которых приходишь сам опытным путем.