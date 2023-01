Критики публикуют первые отзывы о сериале The Last of Us; Нил Дракманн заинтересован форматом подачи сюжета в духе Elden Ring и INSIDE; Riot Games рассказала о планах развития League of Legends на 2023 год; в Game Pass добавляются Persona 3 Portable, Persona 4 Golden и .