Грибникам рассказали, как снизить риск встречи с медведем в лесу

Эксперты советуют не ходить в одиночку Специалисты Минприроды Новосибирской области рекомендуют не передвигаться по тайге в одиночку и обязательно создавать шум — это позволит хищнику заранее услышать человека и избежать внезапного столкновения, пишет "Om1 Новосибирск".
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