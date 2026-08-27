Грибникам рассказали, как снизить риск встречи с медведем в лесу

Эксперты советуют не ходить в одиночку Специалисты Минприроды Новосибирской области рекомендуют не передвигаться по тайге в одиночку и обязательно создавать шум — это позволит хищнику заранее услышать человека и избежать внезапного столкновения, пишет "Om1 Новосибирск".