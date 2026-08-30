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Две ультратонкие плёнки превратили бросовое тепло в холод без мотора

Две ультратонкие плёнки превратили бросовое тепло в холод без мотора

Исследовательская группа создала твердотельную охлаждающую систему из двух ультратонких плёнок, которая преобразует низкопотенциальное «бросовое» тепло — неизбежный побочный продукт промышленности, транспорта и электроники — непосредственно в охлаждение без компрессоров, движущихся частей и жидких хладагентов.

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