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Тренер «Хетафе» о словах Хави про судей: «Это не помогает Ла Лиге. Такой способ оправдать то, что «Барса» не набрала три очка»

Тренер «Хетафе» о словах Хави про судей: «Это не помогает Ла Лиге. Такой способ оправдать то, что «Барса» не набрала три очка»

Игра на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» завершилась вничью – 0:0. В первом тайме за удар локтем в висок Гастону Альваресу был удален вингер «Барсы» Рафинья Диас, во втором – форвард «Хетафе» Хайме Мата.

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