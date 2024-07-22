В Омске от страшного пожара на Линиях пострадали 25 домов, где живут более 50 человек. В огне полностью сгорели пять домов, погиб 59-летний мужчина.
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В Омске от страшного пожара на Линиях пострадали 25 домов, где живут более 50 человек. В огне полностью сгорели пять домов, погиб 59-летний мужчина.