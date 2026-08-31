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Регионы России

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ЦБ России уточнил график применения ключевой ставки до 2029 года

ЦБ России уточнил график применения ключевой ставки до 2029 года

В проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы сформулированы изменения в графике применения ключевой ставки Банком России.

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