Хотим поздравить с днем рождения нашу дорогую и любимую подругу Тарасову Софью Эдуардовну! Прими наши поздравления с днем рождения! Прежде всего, хотим пожелать тебе безграничного счастья.
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Хотим поздравить с днем рождения нашу дорогую и любимую подругу Тарасову Софью Эдуардовну! Прими наши поздравления с днем рождения! Прежде всего, хотим пожелать тебе безграничного счастья.