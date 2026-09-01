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Мировое обозрение

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Путин сообщил, что создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях продолжается

Путин сообщил, что создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях продолжается

Российская группировка «Север» продолжает наступление в приграничной зоне Сумской области, и, судя по последним заявлениям, цель по созданию буферной зоны уже близка к реализации.

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