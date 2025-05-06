Телеведущая расплакалась во время поездки в Освенцим

Политика как она есть

Звезда ток-шоу «Этим утром» (This Morning) британская телеведущая Эва Спикман расплакалась во время визита в бывший нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау, где в годы Второй мировой войны находился ее дедушка Джордж.