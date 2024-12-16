Суд в понедельник рассмотрит жалобы на приговор Беркович и Петрийчук

Апелляционный военный суд в понедельник рассмотрит жалобы защиты на приговор режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы «Финист ясный сокол», сообщает РИА Новости.