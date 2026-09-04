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Царьград

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Максим Орешкин назвал реинжиниринг ИИ самой дефицитной позицией

Максим Орешкин назвал реинжиниринг ИИ самой дефицитной позицией

Заместитель главы администрации президента Максим Орешкин на ВЭФ во Владивостоке заявил, что специалисты по реинжинирингу бизнес-процессов под искусственный интеллект стали самой дефицитной позицией из-за роста важности интеграции технологий в организации.

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