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Захарова назвала Каллас главным антидипломатом

Захарова назвала Каллас главным антидипломатом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас главным антидипломатом за ее слова о военных базах России в Сирии.

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Комментарии
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k
kraft54
чухонцы могут быть дипломатичными,только когда подставляют жопу для порки немцу.Чухонское племя за это очень благодарно немцам,до сих пор готовы лобызать их взасос.
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5 час.

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