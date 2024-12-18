Захарова назвала Каллас главным антидипломатом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас главным антидипломатом за ее слова о военных базах России в Сирии.
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