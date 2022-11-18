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Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/4 финала. О’Салливан сыграет с Джунху, Лисовски против Мерфи, другие партии

18 ноября пройдут встречи 1/4 финала чемпионата Великобритании по снукеру.  Снукер Чемпионат Великобритании Йорк, Англия 1/4 финала Дин Джунху – Ронни О’Салливан – 16.

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