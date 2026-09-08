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Царьград

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Медведи стали причиной закрытия популярных маршрутов в Бурятии

Медведи стали причиной закрытия популярных маршрутов в Бурятии

В Забайкальском национальном парке (Бурятия) закрыли маршруты "Тропа испытаний" и "В бухту Змеиная" из-за медведей.

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