Ростислав ИщенкоОбозреватель МИА "Россия сегодня" Зеленский внезапно изъявил желание представить к ноябрю новый мирный план.
Зеленский сломался. Но не до конца
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
Мария
Пиндосы нашли дураков. Война им выгодна.
Ответить
1 д.
Юрий Золотарев
Ошмётка от "прызыдэнта" - КТО с ним будет "договариваться"? Он и в президентах-то был крайне ненадёжен.
Ответить
1 д.
Семен Демин
И все-таки все решается на поле боя, все решает ВС РФ, которые и нужно усиливать.
Ответить
22 час.
Свежие комментарии