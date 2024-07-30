БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 289 подписчиков

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Зеленский сломался. Но не до конца ﻿

Зеленский сломался. Но не до конца ﻿

Ростислав ИщенкоОбозреватель МИА "Россия сегодня" Зеленский внезапно изъявил желание представить к ноябрю новый мирный план.

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Комментарии
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М
Мария
Пиндосы нашли дураков. Война им выгодна.
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1 д.
Юрий Золотарев
Ошмётка  от &quot;прызыдэнта&quot; - КТО с ним будет &quot;договариваться&quot;? Он и в президентах-то был крайне ненадёжен.
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1 д.
Семен Демин
И все-таки все решается на поле боя, все решает ВС РФ, которые и нужно усиливать.
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22 час.

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