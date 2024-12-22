Дмитрия Тарасова приняли за очень известного актера (видео)

Футболист Дмитрий Тарасов оказался в неожиданной ситуации, когда его приняли за знаменитого актера. Спортсмен активно помогает своей жене, Анастасии Костенко, заботиться о дочерях, Милане и Еве, которые занимаются художественной гимнастикой.
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