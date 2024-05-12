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Ничушкин впервые остался без очков в этом плей-офф. У него 0 бросков в створ, 4 хита и «минус 2» за 19:55 в 3-й игре с «Далласом»

«Колорадо» уступил «Далласу» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:4, 1-2).  Россиянин забивал во всех 7 предыдущих матчах в этом плей-офф (всего 10 очков, 9+1) и повторил рекорд лиги.

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