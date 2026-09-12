Так кто сильнейшая армия арабского Востока? Хуситы взяли под контроль все Красное море «Ансар Аллах» молниеносно разгромили Саудовскую Аравию Хуситы провело беспрецедентную по масштабу и тактической эффективности наступательную операцию на юго-западе страны.