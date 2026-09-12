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Anthropic заявила об использовании Claude Code в ракетных проектах в Йемене
Группа из северного Йемена использовала Claude Code не для разовых консультаций, а в качестве небольшой программной команды, сообщила Anthropic. Несколько экземпляров модели одновременно исследовали технические вопросы, писали код и проверяли работу друг друга, тогда как операторы распределяли между ними задачи.
По версии компании, группа вела три проекта: разрабатывала управляемую ракету с вычислителем телефонного класса, моделировала многоступенчатую баллистическую ракету с заявленной дальностью более 2000 км и работала над семейством R2000, включавшим вариант гиперзвукового планирующего аппарата. Anthropic не связывает этих разработчиков с какой-либо конкретной организацией.
Наиболее подробно в отчёте описана программная часть управляемой ракеты. Claude помогал интегрировать открытый автопилот с бортовым вычислителем, писать алгоритмы управления и оценки положения, настраивать регуляторы, собирать прошивку и проводить полётные симуляции. Один экземпляр модели писал код, второй занимался исследованием, третий проверял результат — роли между ними назначали люди.
Работа дошла до испытательного пуска. Anthropic пишет, что ракета, по всей видимости, не прошла испытание: через несколько часов операторы снова обратились к Claude, пытаясь выяснить причину неудачи. При этом компания прямо указывает, что не располагает доказательствами создания группой боеспособного устройства.
Защитные механизмы Claude отклонили многие запросы, но остановили не все. По данным Anthropic, операторы скрывали назначение программ и разбивали работу на несколько сессий, чтобы ни один отдельный диалог не раскрывал замысел целиком. Компания заблокировала связанные с группой учётные записи и передала сведения государственным и частным партнёрам.
Блокировка, однако, не устранила уже созданные инструменты. Anthropic утверждает, что разработчики успели собрать автономный симулятор, которому для дальнейшей работы не требовались ни Claude, ни MATLAB. Облачная модель помогла создать программный результат, способный существовать отдельно от неё.
Собственные эксперименты Anthropic показывают, где проходит граница таких возможностей. В упрощённой симуляции лучшая испытанная модель поражала неподвижную контрастную цель в 80% запусков. Для движущейся цели показатель снижался до 47%, а при низком контрасте — до 8%. Маскировку, уклонение и ложные цели ни одна из проверенных моделей устойчиво не преодолела.
Эти показатели не описывают результат йеменского проекта: испытания моделей проводились только в виртуальной среде. Сама Anthropic подчёркивает, что надёжность физической системы невозможно подтвердить без проверки на реальном оборудовании. Руководство NASA также требует испытывать программную систему на целевой платформе или в высокоточном симуляторе, воспроизводящем процессор, быстродействие, тайминги, память и интерфейсы будущего устройства.
Описанный Anthropic случай показывает, как генеративная модель может войти почти во весь программный цикл — от исследования и сборки прошивки до симуляции и разбора телеметрии после испытания. Но программный цикл остаётся лишь частью ракетной разработки: боеспособность устройства компания не доказала. Установленное ею ограничение доступа не изменило и другого факта из отчёта — автономный симулятор к этому моменту уже не зависел от Claude.
Превосходство МиГ-31: эксперт указал на задачу, недоступную Су-57
Военный эксперт раскрыл неожиданное применение старейшего российского перехватчика. Оказалось, что легендарная машина способна решать задачу, недоступную новейшему отечественному истребителю.
Военный эксперт Александр Синюгин заявил, что истребитель-перехватчик МиГ-31 может эффективно работать по спутникам на низкой орбите. По его словам, потолок машины составляет 40 км, а ракета способна подняться ещё выше: «Его задача в этом и состоит, он вполне эффективно может работать и по спутникам на низкой орбите», — пояснил Синюгин.
Чем МиГ-31 превосходит Су-57
Практический потолок новейшего истребителя Су-57 составляет 20 км — вдвое меньше, чем у МиГ-31. Однако напрямую сравнивать машины некорректно: задачи у них совершенно разные. Су-57 создан для завоевания господства в воздухе, а МиГ-31 — специализированный перехватчик с уникальными высотными характеристиками. Разница в потолке определяет, какая из машин способна доставать до орбитальных целей.
Бортовая автоматика и вооружение
Перехватчик оснащён цифровыми вычислителями и электродистанционной системой управления. Они автоматически выводят самолёт в расчётную точку для пуска ракеты, снижая нагрузку на лётчика и повышая точность пуска. Кроме того, МиГ-31 способен применять гиперзвукические ракеты «Кинжал», что расширяет его боевой потенциал за пределы классического перехвата воздушных целей.
Парк перехватчиков в ВКС
По подсчётам иностранных аналитиков, на вооружении Воздушно-космических сил России стоят порядка 150 МиГ-31 в различных модификациях. Это делает перехватчик одним из самых массовых тяжёлых боевых самолётов в строю ВКС. При этом возможности машины по работе с орбитальными целями открывают для военных новое направление применения.
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