Песков: После начала СВО и введения санкций Запада существовала угроза обвала экономики России

Однако сейчас она вышла «на траекторию роста», подчеркнул представитель КремляПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после начала специальной военной операции и введения западных санкций существовала угроза обвала экономики России.
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