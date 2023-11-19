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Песков: После начала СВО и введения санкций Запада существовала угроза обвала экономики России

Песков: После начала СВО и введения санкций Запада существовала угроза обвала экономики России

Однако сейчас она вышла «на траекторию роста», подчеркнул представитель КремляПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после начала специальной военной операции и введения западных санкций существовала угроза обвала экономики России.

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