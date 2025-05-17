Сотрудники нижегородской транспортной полиции приняли участие в ярмарке вакансий «Служу Отечеству!»

Сотрудники Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу и Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте приняли участие в культурно-зрелищном мероприятии (ярмарке вакансий) «Служу Отечеству!».
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