Запорожский фронт: российская армия взяла Орехов в огневой мешок

Российская армия продолжает наступление на Запорожском фронте. Еще 14 сентября Министерство обороны РФ заявило о взятии Новоандреевки, населенного пункта на западе от Орехова, превращенного ВСУ в серьезный укрепрайон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Европа ищет перег...
- Власти ДНР и люди...
- Власти ДНР и люди...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым