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Запорожский фронт: российская армия взяла Орехов в огневой мешок

Запорожский фронт: российская армия взяла Орехов в огневой мешок

Российская армия продолжает наступление на Запорожском фронте. Еще 14 сентября Министерство обороны РФ заявило о взятии Новоандреевки, населенного пункта на западе от Орехова, превращенного ВСУ в серьезный укрепрайон.

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