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За рулем

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Ожидаемый в России кроссовер установил очередной рекорд

Ожидаемый в России кроссовер установил очередной рекорд

Новый задает новые стандарты не только в дизайне, но и в экстремальных возможностях. Этот кроссовер стал настоящей сенсацией, продемонстрировав свою исключительную проходимость на ледяной трассе «Big Air Shougang» в Пекине, где ему удалось преодолеть подъем с уклоном 37,82°.

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