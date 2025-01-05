Ожидаемый в России кроссовер установил очередной рекорд

Новый задает новые стандарты не только в дизайне, но и в экстремальных возможностях. Этот кроссовер стал настоящей сенсацией, продемонстрировав свою исключительную проходимость на ледяной трассе «Big Air Shougang» в Пекине, где ему удалось преодолеть подъем с уклоном 37,82°.