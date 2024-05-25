Bloomberg: США и Китай нанесли двойной удар по позициям Зеленского

Дипломатическая инициатива КНР и Бразилии по созданию саммита по Украине, который стал бы альтернативной швейцарской конференции, а также сообщения о том, что президент США Джо Байден вряд ли поедет на это мероприятие, стали "двойным ударом" для украинского лидера Владимира Зеленского.