Австралийские мыши предпочли нектар сыру: ученые обнаружили грызунов, опыляющих цветы 

Хотя значительная часть Австралии — это засушливые или полузасушливые регионы, юго-запад страны отличается средиземноморским климатом и богатым биоразнообразием: здесь произрастают как древовидные, так и кустарниковые банксии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии