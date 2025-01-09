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Российские военные сорвали ротацию подразделений ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Российские военные сорвали ротацию подразделений ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Военнослужащие группировки войск «Запад» с использованием барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили боевую технику и сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.

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