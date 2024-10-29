В США назвали сроки конфликта России с Западом

Россия и Запад будут конфликтовать десятилетиями, в том числе из-за вопроса Украины. Об этом заявил американский политолог-международник, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью китайской газете Global Times.
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