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В Ростове-на-Дону у причала нашли бездыханное тело мужчины в реке

В Ростове-на-Дону у причала нашли бездыханное тело мужчины в реке

Накануне, жители донской столицы обнаружили тело мужчины возле причала. Очевидцы сразу позвонили в отделение полиции и в медицинское учреждение, пишет издание "КП-Ростов-на-Дону", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

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