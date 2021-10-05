Серьги-ягодицы, шляпы-зонтики и бра-конусы в коллекции Schiaparelli

IMaxTree Во вселенной Schiaparelli нет места скуке и обыденности. Ее героини даже на пляж ходят в кожаных купальниках, бра-конусах, килограммах сюрреалистичных золотых украшений, шляпках-зонтиках и на огромных платформах.
Популярные статьи
- Следующей весной носите все в фиолетовом цвете, как модели на показе Valentino. Вплоть до прически!
- Разбавляйте total black аксессуарами, как великий редактор моды Диана Вриланд
- Наталья Водянова в кремовом платье с открытыми плечами и Дева Кассель в корсете и широких брюках на показе Christian Dior в Париже
Свежие комментарии