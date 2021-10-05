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Серьги-ягодицы, шляпы-зонтики и бра-конусы в коллекции Schiaparelli

Серьги-ягодицы, шляпы-зонтики и бра-конусы в коллекции Schiaparelli

IMaxTree Во вселенной Schiaparelli нет места скуке и обыденности. Ее героини даже на пляж ходят в кожаных купальниках, бра-конусах, килограммах сюрреалистичных золотых украшений, шляпках-зонтиках и на огромных платформах.

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