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В Германии заподозрили ЕК во вмешательстве в выборы в Молдавии

В Германии заподозрили ЕК во вмешательстве в выборы в Молдавии

Евродепутат Андерсон заподозрила ЕК во вмешательстве в выборы в Молдавии Член Европарламента (ЕП) от Германии Кристин Андерсон заявила о возможном вмешательстве европейских чиновников в прошедшие в Молдавии президентские выборы и голосование о вступлении в Европейский союз (ЕС).

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