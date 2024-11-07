В Германии заподозрили ЕК во вмешательстве в выборы в Молдавии

Евродепутат Андерсон заподозрила ЕК во вмешательстве в выборы в Молдавии Член Европарламента (ЕП) от Германии Кристин Андерсон заявила о возможном вмешательстве европейских чиновников в прошедшие в Молдавии президентские выборы и голосование о вступлении в Европейский союз (ЕС).