Новая стратегия или слабость: почему смена главнокомандующего ВСУ может сыграть на руку Москве Юлия ЧелкановаКадровая турбулентность в военном руководстве Украины может стать для России оперативным преимуществом на поле боя.
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