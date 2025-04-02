Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Alex Nемо
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  • Александр
    Автор-провокатор.Ничего подобного в подписанном указе нет.Жесткий приказ Пу...
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Экс-глава МИД Украины Кулеба «взорвал» Сеть заявлением о ЕС, Путине и перемирии

Экс-глава МИД Украины Кулеба «взорвал» Сеть заявлением о ЕС, Путине и перемирии

БлокнотРУ Украинская власть не станет заключать соглашение с Москвой, потому что у нее для этого есть серьезные основания.

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