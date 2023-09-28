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Bloomberg описывает новый трюк с танкерами теневого флота РФ для обхода эмбарго

Bloomberg описывает новый трюк с танкерами теневого флота РФ для обхода эмбарго

В свое время теневой флот России, резко нарастивший свою численность и общий тоннаж в начале этого года, помог Москве продолжать экспорт нефти по морю и даже получать прибыль с новых рынков сбыта во время действия эмбарго.

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