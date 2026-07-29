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Депутат Госдумы Журавлев обратился к Бастрыкину из-за дела экс-мэра Уфы: «Судьи не должны быть служанками кланов»

Депутат Госдумы Журавлев обратился к Бастрыкину из-за дела экс-мэра Уфы: «Судьи не должны быть служанками кланов»

УФА, 29 июля, ФедералПресс. Депутат Госдумы Алексей Журавлев направил запросы главе СКР Александру Бастрыкину и прокурору Башкирии Ивану Грибову из-за смягчения меры пресечения экс-мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву.

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