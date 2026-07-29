Депутат Госдумы Журавлев обратился к Бастрыкину из-за дела экс-мэра Уфы: «Судьи не должны быть служанками кланов»

УФА, 29 июля, ФедералПресс. Депутат Госдумы Алексей Журавлев направил запросы главе СКР Александру Бастрыкину и прокурору Башкирии Ивану Грибову из-за смягчения меры пресечения экс-мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии