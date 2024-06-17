У Зои Бербер и Максима Белбородова родился ребёнок Пока имя новорождённого не сообщается. Фото: Instagram (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) Получившая популярность в сериале «Реальные пацаны» актриса Зоя Бербер родила сына в браке с актёром Максимом Белбородовым.