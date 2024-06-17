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Актриса Зоя Бербер родила сына

Актриса Зоя Бербер родила сына

У Зои Бербер и Максима Белбородова родился ребёнок Пока имя новорождённого не сообщается. Фото: Instagram (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) Получившая популярность в сериале «Реальные пацаны» актриса Зоя Бербер родила сына в браке с актёром Максимом Белбородовым.

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Комментарии
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НБ
Николай Болтачев
А мне обязательно это знать?
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