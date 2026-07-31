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Баринов оценил полгода в ЦСКА по 10-балльной шкале: «Не показал всего, что умею»

Баринов оценил полгода в ЦСКА по 10-балльной шкале: «Не показал всего, что умею»

Полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Баринов оценил первые полгода, проведенные в составе армейцев, по 10-балльной шкале.

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