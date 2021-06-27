Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем молодежи: «Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником — Днем молодежи! «Блажен, кто смолоду был молод», — написал почти два века назад великий поэт.