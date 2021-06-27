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Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем молодежи

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем молодежи

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем молодежи:   «Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником — Днем молодежи! «Блажен, кто смолоду был молод», — написал почти два века назад великий поэт.

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