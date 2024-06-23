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“Он ничего не забывает”. За что олигархи ненавидят Белоусова

“Он ничего не забывает”. За что олигархи ненавидят Белоусова

Будучи вице-премьером Андрей Белоусов вступал в схватку с олигархами и либералами, которые, как говорят многие, ненавидели его.

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Комментарии
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Лидия
В день Святой Троицы желаю Андрею Ремовичу, чтобы небесные Хранители всегда были за его спиной, и он был всегда под защитой Божьей.
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15 час.

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