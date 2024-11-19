Юрий Подоляка: сводка с фронтов СВО, последнее видео - ключевые события 19.11.2024

Фото © РИА Новости / Константин Михальчевский Юрий Подоляка - свежий обзор от 19.11.2024. Российские войска продолжают активно вести боевые действия на различных участках фронта в зоне специальной военной операции на Украине.
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