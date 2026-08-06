В Новосибирске сотрудница склада Ozon попыталась вынести iPhone 17 под одеждой

Новосибирский районный суд вынес приговор в отношении работницы склада маркетплейса Ozon. Гулзира Назарова признана виновной в покушении на кражу электроники в крупном размере (часть 3 статьи 30, пункт «в» части 3 статьи 158 УК РФ).
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