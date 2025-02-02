Инсайдер назвал сроки проведения следующей презентации State of Play — Sony покажет новые игры для PlayStation 5Ожидания высоки — фанаты с нетерпением хотят увидеть, какими блокбастерами их собираются удивить после относительно “тихого” на громкие премьеры 2024 года.