Инсайдер назвал сроки проведения следующей презентации State of Play — Sony покажет новые игры для PlayStation 5Ожидания высоки — фанаты с нетерпением хотят увидеть, какими блокбастерами их собираются удивить после относительно “тихого” на громкие премьеры 2024 года.
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