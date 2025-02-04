Загитова выступит с номером на открытии Российско-китайского фестиваля зимних видов спорта в Благовещенске

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Мероприятие пройдет в Благовещенске. «Та-да-дам! Настало время раскрыть тайну! Специальный гость Международного Российско-китайского фестиваля зимних видов спорта – Алина Загитова – олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы! 22 февраля Алина превратит лед пограничного Амура в олимпийский – исполнит номер на открытии фестиваля.