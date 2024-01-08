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AS: «Реал» может переключиться с Мбаппе на Холанда

AS: «Реал» может переключиться с Мбаппе на Холанда

Мадридский «Реал» может подписать нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанда. По информации AS, мадридцы установили для форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе крайний срок принятия решения о переходе в клуб — 15 января.

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