Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Борисова
    А за чистотой Яузы они не хотят присмотреть?!«Экопатруль» след...
  • Зоя Жук
    А по какой причине?В аэропортах стол...
  • чвсатпкьл
    (Москва — лидер среди европейских столиц по количеству исторических усадеб) а также Москва является лидером по количе...Собянин: Москва —...

Четыре корпуса проекта Nagatino i-Land ввели в эксплуатацию в столице

Четыре корпуса проекта Nagatino i-Land ввели в эксплуатацию в столице

Разрешение на ввод в эксплуатацию получила вторая очередь жилого проекта Nagatino i-Land. Сданным четырем корпусам (№ А1, А2, Б, В) присвоен почтовый адрес: проспект Лихачева, дом 22, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх