Четыре корпуса проекта Nagatino i-Land ввели в эксплуатацию в столице

Разрешение на ввод в эксплуатацию получила вторая очередь жилого проекта Nagatino i-Land. Сданным четырем корпусам (№ А1, А2, Б, В) присвоен почтовый адрес: проспект Лихачева, дом 22, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.