Получившая гражданство Израиля российская журналистка Ксения Собчак заявила, что не подпадает под призыв в армию ближневосточной страны из-за возраста.
Ксения Собчак исключила свой призыв в армию Израиля из-за возраста
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Собчак заявила, что не подпадает под призыв в армию ближневосточной страны из-за возраста и не подкована. А Галкин готов за Израиль только кровь сдать. Так что это евреи не готовы идти и воевать!
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13 час.
Александр Салтановский
Лично я бы, сделал для ксЮшади исключение и призвал бы, реально напугала бы палестинцев, своим личиком!
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13 час.
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