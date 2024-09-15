Росгвардия отработала задачи по борьбе с безэкипажными катерами и БПЛА противника

Военнослужащие подразделений по охране важных государственных объектов и специальных грузов войск национальной гвардии в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции в Херсонской и Запорожской областях отрабатывают действия по борьбе с безэкипажными катерами и БПЛА противника с применением дежурных огневых средств.